Беглов: медики отдыхать в новогодние праздники не будут

В эфире «Радио России» губернатор Петербурга отметил, что в период январских праздников врачи будут вынуждены находиться на работе.

Беглов предостерег жителей города от массового скопления людей и призвал их к сознательности. Ответственное исполнение эпидемиологических требований позволит снизить нагрузку на медучреждения.

Помимо этого, Александр Беглов напомнил, что в качестве компенсации за упущенное новогоднее настроение и работу в «красных зонах», на выплаты медикам дополнительно направили 2 млрд рублей.

Также он отметил, что уже к 1 января 2021 года количество коек в больницах увеличится еще на 13 тысяч.