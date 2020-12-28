Человек сгорел во время пожара в Больших Колпанах

Пожар охватил 108 квадратных метров частного дома и сарая, расположенных в массиве Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 28 декабря в 07:59. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 09:21.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.