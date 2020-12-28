Россия продлила запрет на авиасообщения с Великобританией

Данное ограничение будет действовать до 12 января 2021 года. Все из-за неутихающего нового штамма коронавируса.

Напомним, что 22 декабря 2020 года правительство нашей страны временно ограничило авиасообщение с Великобританией.

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«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — говорится в заявлении.

Эксперты оправдывают опасения ряда стран о новом штамме Covid-19, поскольку он может быть заразнее на 70%, чем другие виды.