Коронавирусом стали заболевать более молодые люди

Заместитель председателя комитета по здравоохранению заявил, что Covid-19 стал более коварен. У молодых людей наблюдаются серьезные симптомы, активность которых ранее не достигала таких последствий.

«Из объёма поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть всё-таки увеличивается. Сейчас у нас 7% легких [случаев], 69% средней степени тяжести и 24% — тяжелые степени, — рассказал он 28 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — И мы видим, что сместился возраст с более старшего поколения к более молодому. Это 25–49-летние пациенты, которые имеют определенные сопутствующие заболевания», — отметил Андрей Сарана.

По словам чиновника, бить тревогу пока не нужно. Около 12 % больничных коек находятся пустыми. Помощь успеют оказать всем.