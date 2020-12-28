Видео: представление фанатов «Зенита» попало в десятку лучших

Канал Ultras World составил топ 10 лучших фанатских перформансов во время футбольных соревнований. Болельщики петербургского клуба оказался на 7-м месте.
«Несмотря на пустые стадионы и все ограничения, несмотря ни на что, фанаты всегда будут бороться», — говорится в превью ролика.
Фанатское представление, удостоенное премии, состоялось 26 июня на чемпионате России по футболу между бело-сине-голубыми и «Крыльями Советов» из Самары. В тот день болельщики «Зенита» вывесили баннер с человеком в противогазе, у которого коронавирус превратился в футбольный мяч.
Первое место в данном рейтинге заняли болельщики мексиканского клуба ФАРа.
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