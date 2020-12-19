Подравшимся на матче в Санкт-Петербурге фанатам запретили ходить на футбол

Четверым болельщикам, устроившим драку во время матча «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге, запретили посещать спортивные соревнования от одного до двух лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Петроградский районный суд рассмотрел материалы дел об административных правонарушениях в отношении девяти болельщиков матча. Четверым из них вынесено наказание в виде административного ареста от 2 до 10 суток, а также запрет посещения спортивных мероприятий от года до двух», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Как следует из протоколов, все они были задержаны 16 декабря после того, как на трибуне стадиона «Газпром Арена» во время футбольного матча «Зенит» — «Спартак» приняли участие в массовой драке.

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По информации пресс-службы судов, в отношении пятерых болельщиков «Зенита» и «Спартака» дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Еще одному, который болел за «Спартак», назначено наказание в виде 2 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на один год, а троим фанатами «Зенита» 7 и 10 суток ареста и запрет на посещение матчей от года до двух лет.