В 2021 году Ленобласть начнет строить новое жилье взамен аварийного

В этом году началось строительство шести новых жилых домов в разных населенных пунктах области. В 2021 году часть из них уже планируют сдать.

Возведение многоквартирных домов началось Сясьстрое, Луге, Ивангороде, Лодейном Поле, Тихвине, деревнях Янега, Лесколово. Все из них попали в программу расселения из аварийного жилья.

По прогнозам правительства, уже в следующем году около 3,5 тысяч человек переедут в новое жилье.

Первым домом, который планируют сдать в эксплуатацию – в Ополье. Уже весной предстоящего года первые жильцы получат ключи от квартир.

«Все дома планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году до наступления зимы», — сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.