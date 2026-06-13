Петербуржец добился прекращения административного дела после того, как судебная экспертиза признала его наручные часы Rolex недорогой подделкой, а не предметом роскоши стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина возвращался из США через Турцию в конце октября 2025 года. При прохождении через красный коридор он задекларировал 15,5 тысячи долларов США и предъявил таможенникам часы с маркировкой Rolex.

Петербуржец объяснил, что получил часы в подарок от друга и считает их подделкой стоимостью около 300 долларов. Сотрудники таможни не поверили мужчине и направили изделие на экспертизу.

Специалисты первоначально признали часы подлинными и оценили их стоимость более чем в 1,2 миллиона рублей. После этого в отношении владельца возбудили административное дело за уклонение от декларирования дорогостоящего товара.

Мужчина не согласился с результатами исследования и потребовал провести дополнительную проверку. Мировой суд назначил повторную судебную экспертизу, которая подтвердила, что часы являются подделкой стоимостью около 7,5 тысячи рублей.

Суд пришел к выводу, что событие административного правонарушения отсутствует, и прекратил дело в отношении петербуржца, сообщает spb.aif.ru.