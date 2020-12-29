Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом, ее состояние стабильное – БДТ

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом, в настоящее время она получает интенсивную терапию и находится в реанимационной палате, ее состояние стабильное, сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова.

«25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус». В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи, с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — сообщили в пресс-службе театра.

В городском комитете по культуре также отметили, что информация ряда СМИ о якобы поражении 80% лёгких у Алисы Фрейндлих недостоверна.

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Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий России, премии правительства России. С 1983 года — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Сталкер», «Жестокий романс».