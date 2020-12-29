Контрактник в форме ушел из воинской части в Сосновом Бору

В полицию Приозерского района 28 декабря около 13:00 обратилась местная жительница, которая заявила об исчезновении 22-летнего сына-контрактника.
Молодой человек по имени Сергей служил в воинской части Росгвардии в Сосновом Бору. Место службы он покинул 24 декабря. По месту жительства – в квартире в Сосновом Бору – его не оказалось.
Оружия при себе не имеет. По предварительным данным, в части в конфликтов у него не было. Он отслужил год и добровольно перешел на контрактную службу.
Полиция ориентирована на розыск худощавого, темно-русого молодого человека с голубыми глазами. Рост – 175 см. Есть шрам между бровей.
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