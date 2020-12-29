У предпринимателя отобрали автомобиль и избили монтировкой в Малом Карлино

В полицию Ломоносовского района 28 декабря обратился 57-летний предприниматель из деревни Малое Карлино.

Около 12:00 в его дом на улице Клеверной через незапертую дверь ворвались трое неизвестных. Один из них ударил мужчину по голове монтировкой. После этого они отобрали у него ключи от Volkswagen Jetta.

Подозреваемых задержали тем же вечером на 440 километре трассы «Вологда – Новая Ладога» за рулем автомобиля. Ими оказались мужчины в возрасте 43, 20 и 22 лет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.