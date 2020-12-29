Петербуржец-мошенник заработал на студентах-взяточниках более 1 млн рублей

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в 19 мошенничествах.

В период с 2016 по 2018 годы вместе с инженером отдела договорных форм обучения Университета путей сообщения он предлагал студентам сдавать «хвосты» за взятку.

Полученные для «передачи» преподавателям деньги он присваивал. Преступный доход мошенника составил более 1 млн рублей. Материалы дела направлены в суд. Уголовное дело инженера также в суде.