Медики Ленобласти, ведущие борьбу с COVID-19, получат двойные надбавки в январе

Александр Дрозденко подписал постановление об удвоении выплаты за работу с COVID-19 в праздники медицинским работникам Ленобласти

Удвоенные выплаты получат медицинские работники, чьи смены придутся на период с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года. Документ также предусматривает продление на первый квартал 2021 года выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Так, например, надбавка для врачей скорой помощи составляет 160% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года, фельдшерам и водителям скорой помощи — 40%, врачам специализированных стационаров — 200 %.

Напомним, что 23 декабря, Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, которые в новогодние праздники будут бороться с коронавирусом. Он заявил, что это будет обоснованным и справедливым решением для врачей, которые рискуют заразиться COVID-19. Ранее Дрозденко подписал постановление, сохраняющее выплаты медикам за риски при работе с COVID-пациентами.