Скончался Леонид Вайсберг, заслуженный академик РАН

Во вторник, 29 декабря стало известно о смерти академика, профессора Горного университета. Ученый активно сотрудничал с правительством Ленобласти по научно-техническим вопросам.

Александр Беглов уже выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного ученого.

«Вайсберг ярко проявил себя во многих направлениях науки. Огромны его заслуги в развитии современного горного дела и металлургии. На основе его исследований и разработок были построены крупнейшие промышленные гиганты нашей страны. В успехах добывающей промышленности нашей страны значительная доля его труда»,- пособолезновал Беглов.

Губернатор Северной столицы отметил, что деятельность Леонида Вайсберга было сложно недооценить. Он плотно сотрудничал со многими научными учреждениями и предприятиями города. Также в его заслугах создание корпорации «Механобр-техника».