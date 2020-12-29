Скончался Леонид Вайсберг, заслуженный академик РАН

Во вторник, 29 декабря стало известно о смерти академика, профессора Горного университета. Ученый активно сотрудничал с правительством Ленобласти по научно-техническим вопросам.
Александр Беглов уже выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного ученого.
«Вайсберг ярко проявил себя во многих направлениях науки. Огромны его заслуги в развитии современного горного дела и металлургии. На основе его исследований и разработок были построены крупнейшие промышленные гиганты нашей страны. В успехах добывающей промышленности нашей страны значительная доля его труда»,- пособолезновал Беглов.
Губернатор Северной столицы отметил, что деятельность Леонида Вайсберга было сложно недооценить. Он плотно сотрудничал со многими научными учреждениями и предприятиями города. Также в его заслугах создание корпорации «Механобр-техника».
Вам будет интересно
Коммерсант ушел из жизни на острове Занзибар, во время отдыха. Возможной причиной смерти стал инфаркт. Информация появилась у портала «РБК» от...
23.12.2020 530