Общественный транспорт в ночь на Новый год и Рождество в Петербурге работать не будет

В Северной столице в ночь с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января передвигаться по городу придется при помощи личного авто или такси. Общественный транспорт функционировать не будет.

Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». По заявлению Павла Адарича, заместителя директора предприятия, в городе ночные автобусы работать не будут. Также не получится добраться до нужного места и при помощи метро.

О причинах такого решения заместитель директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» не уточнил.

Сообщается, что в праздники городской транспорт будет развозить жителей по расписанию выходного дня.