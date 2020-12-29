После Нового года в городе будет работать 16 городских и 7 федеральных стационаров.

Петербургские больницы продолжат принимать больных коронавирусом, несмотря на новогодние праздники. Как сообщили на первом заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса во вторник, 29 декабря, с 1 по 10 января в городе будут работать 23 медучреждения — 16 городских больниц и 7 федеральных стационаров.

Всего на этот период времени предусмотрено 12 328 коек, из них 11 131 выделено для зараженных COVID-19. Также городские больницы пока не испытывают нужды в лекарствах, антисептиках и тестах для диагностики коронавируса.