Ушел из жизни экс-глава Калининского района Петербурга

Во вторник, 29 декабря стало известно о смерти Анатолия Петрова, бывшего главы Калининского района.

Бывшие коллеги из администрации города уже выразили свои соболезнования близким и родным усопшего. Они отметили преданность Анатолия Петрова своему делу и благодарны за развитие района.

«Он искренне любил Петербург, всегда стремился приносить пользу своему Отечеству и бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке. В трудные годы становления России после развала 1990-х был на переднем крае государственного строительства», — говорится в соболезновании.

Также Анатолий Петров при жизни был удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».