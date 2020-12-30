ФК «Зенит» посетил пациентов детских больниц Санкт-Петербурга

Клубная делегация футбольного «Зенита» посетила пациентов детских больниц Санкт-Петербурга, сообщается на сайте «сине-бело-голубых».
Во вторник клубная делегация побывала в Детской городской больнице №2 Св. Марии Магдалины и в детском отделении гематологии и онкологии Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова.
В ходе акции «сине-бело-голубые» поздравили с наступающими праздниками более 400 пациентов, большинство из которых проведут Новый год в больнице. Каждый из них получил новогодний подарок от клуба и партнёров.
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29.12.2020 54