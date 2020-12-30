Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

119 км ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 19:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

Р-23 «Петербург – Псков»:

52-53 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, ремонт МБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.