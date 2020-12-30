Правительство Санкт-Петербурга предоставило туротрасли налоговых льгот на 3,6 млрд рублей – АТОР

Объем налоговых льгот, предоставленных правительством Санкт-Петербурга туристической индустрии города на 2020-2021 годы, составит примерно 3,6 миллиарда рублей, заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Северная столица больше других пострадала от ограничений, связанных с пандемией COVID-19. То, что город ввёл локдаун на новогодние праздники, подкосило очень многие туристические компании и нанесло сильный удар в этой непростой ситуации», — сказала Ломидзе.

Но именно в Санкт-Петербурге были приняты удивительные и беспрецедентные меры по отмене региональных налогов за 2020-2021 годы для предприятий туристической индустрии. Это налог на имущество, на землю, транспортный налог и тому подобные. Предполагается, что в общей сумме объем льгот составит 3,6 миллиарда рублей, ни один регион на такие меры не пошёл, отметила она.

Как сообщила собеседница, турбизнес с самого начала говорил о том, что просто отсрочка налоговых платежей — это «косметическая» мера, которая только отдаляет «час Х».

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