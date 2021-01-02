На Гончарной горевшую квартиру тушили 5 часов

В ночь на субботу, 2 января произошло возгорание в пятикомнатной коммунальной квартире по улице Гончарная. На месте работало 20 пожарных.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной службы в 3:28 ночи.

На место происшествия прибыло 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники, которые занимались устранением пожара на протяжении 5 часов.

В результате выгорело комната площадью 8 кв. метров и коридор в 12 кв. метров.

Ликвидацию возгорания закончили только в 8:19 утра. Управление МЧС о сообщает об одном погибшем.