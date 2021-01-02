Фото: в Петербурге на проезжей части в заведенной машине спит человек

Случайный прохожий стал свидетелем странной ситуации. На перекрёстке Наличной и Новосиоленской в кабине грузовика спит мужчина.

Кадры с участка дороги, где прилег отдохнуть водитель, разместили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Уже как минут 30, а то и более…на перекрёстке Наличной и Новосиоленской набережной, прямо на дороге стоит заведённая машина, водитель спит. На попытку его разбудить, поднял голову и лёг спать дальше», — недоумевает очевидец.

Неизвестно, проснулся и уехал ли водитель на данный момент.