Фото: в Петербурге на проезжей части в заведенной машине спит человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Случайный прохожий стал свидетелем странной ситуации. На перекрёстке Наличной и Новосиоленской в кабине грузовика спит мужчина.

Кадры с участка дороги, где прилег отдохнуть водитель, разместили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Уже как минут 30, а то и более…на перекрёстке Наличной и Новосиоленской набережной, прямо на дороге стоит заведённая машина, водитель спит. На попытку его разбудить, поднял голову и лёг спать дальше», — недоумевает очевидец.
Фото: в Петербурге на проезжей части в заведенной машине спит человек уснул за рулем, происшествие, Петербург, Дороги в Ленобласти
Фото: в Петербурге на проезжей части в заведенной машине спит человек уснул за рулем, происшествие, Петербург, Дороги в Ленобласти

Неизвестно, проснулся и уехал ли водитель на данный момент.

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