На улице Маршала Захарова ночью 2 января насмерть сбили человека

Наезд на пешехода произошел в юго-западной части города в ночь на 2 января. Все случилось из-за несоблюдения правил дорожного движения – мужчина хотел перебежать дорогу на красный свет.

О смертельном ДТП сообщили читатели группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконаткте».

Столкновение произошло на перекрестке Маршала Захарова и проспекта Кузнецова. Водитель автомобиля не успел среагировать на перебегающего дорогу мужчину. В результате, пешехода отбросило на несколько метров. Он скончался на месте.

Судя по тормозному пути, сбивший человека автомобиль двигался с небольшой скоростью.