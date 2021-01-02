В России выросла минимальная цена на водку

С 1 января 2021 года минимальная розничная цена на пол литра водки повысилась с 230 до 243 рублей. Соответствующий приказ опубликовало Министерство финансов.

Документ был выложен еще в ноябре уже прошлого года. Согласно ему, теперь минимальная цена на коньяк увеличится с 433 рублей за бутылку объемом 0,5 литра до 446 рублей. Шампанское вырастет в цене со 164 рублей до 169 рублей.

Ежегодное повышение цен на товары уже нормальная практика. Ранее ivbg.ru сообщал, что стоимость проезда в Петербурге будет повышена в 2021 году.