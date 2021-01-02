Названа самая стабильная сфера бизнеса в Петербурге во время пандемии

Коронавирус затронул все сферы предпринимательской деятельности. Однако есть те, которые смогли подстроиться под обстоятельства и стать еще доходней – например, доставка еды.

Издание «Деловой Петербург» нашло в Петербурге сферу бизнеса, которой получилось даже увеличить свою доходность. Речь идет о ресторанной сфере, работающей, преимущественно, на вынос и доставку.

Специалисты издания сообщили, что в первые месяцы ограничений количество пользователей сервисами «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» выросло до 120%. При этом, количество заказов на доставку постоянно росло несмотря на снятые ограничения на обслуживание гостей внутри заведений.

Сервисы доставки еды поделились некоторыми интересными фактами из периода работы во время самоизоляции.

Так, петербуржцы чаще всего заказывали доставку десертов, а самую крупную покупку совершил 17 марта покупатель из Петербурга — на почти 50 тысяч рублей. Удивительно, но одна из петербургских семей за все время пандемии потратила больше 1 млн рублей в сервисах доставки.