Техосмотр начнут снимать на камеру с 1 марта 2021 года

Это будет происходить в соответствии с новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В России с 1 марта процедура технического осмотра автомобилей будет фиксироваться на камеру. В единую систему будут вносить координаты машины, дату, время начала и окончания проведения технического осмотра.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что нелегальный техосмотр – сознательное обращение водителей к организациям, проводящим процедуру без соответствующей аккредитации – влечет уголовную ответственность.