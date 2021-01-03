Фото: житель Тихвина погиб в ДТП возле Усть-Шомушки

По информации ivbg.ru, ДТП произошло 2 января в 21:33 на 456 км автодороги «Вологда — Новая Ладога», недалеко от деревни Усть-Шомушка в Тихвинском районе.

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Автомобиль Kiа Сеratо выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Priora. Управлявший отечественным автомобилем 30-летний житель Тихвина скончался на месте аварии. Госпитализирован 44-летний водитель иномарки.