В Ленобласти 4 января ожидается до -6 °C и гололедица

По данным регионального ГУ МЧС, морозы постепенно возвращаются в Ленинградскую область. Температура воздуха 4 января в течение суток составит минус -1… -6 °C.

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Будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. Ветер ночью переменный 1-4 м/с, днем северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах возможна гололедица.