Спикер парламента обозначил претензии Эстонии на часть территорий Ленобласти

Как сообщает Sputnik, «каждый год, в первых числах января» спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вспоминает о Тартуском мирном договоре с Россией.

Согласно документу, датированному 1920-м годом, Эстония, по мнению спикера парламента, претендует на часть Ленинградской и Псковской областей. Однако эстонский президент публично отказывается от каких-либо территориальных претензий к России.

Александр Дрозденко предложил эстонским политикам обойтись без «избирательной памяти», вспомнив и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора.

«В 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», – сообщил Александр Дрозденко

Документ о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах был подписан главами МИД России и Эстонии в 2014 году.