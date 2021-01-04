Таисия – первый ребенок, родившийся в Ленобласти в 2021 году

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, через три минуты после наступления Нового года в Гатчинском перинатальном центре родилась Таисия.
Это первый ребенок, родившийся в Ленинградской области в 2021 году, и четвертый ребенок в семье из Кингисеппа.
Всего же в период с 1 по 3 января 2021 года в Гатчинском перинатальном центре родились 13 мальчиков и 11 девочек. За 2020 год в медицинском учреждении приняли 2732 родов. Родились 2769 детей.
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04.01.2021 99