Противоэпидемиологические рейды прошли в Рощинском поселении

Сотрудники ответственных ведомств Ленинградской области проверили соблюдение ограничительных мер в продовольственных и промышленных павильонах Рощинского городского поселения.

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Установлено, что масочный режим соблюдается. Однако при осмотре нескольких объектов зафиксированы несвоевременная обработка помещений и отсутствие замеров температуры у работников.

По итогам проверки составлены шесть административных протоколов по ст. 6.3 ч.2 КоАП.