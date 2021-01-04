Неизвестные с топором отобрали у петербуржца iPhone за 67 тыс. рублей

Ограбление произошло 3 января у дома № 7 по Школьной улице в Санкт-Петербурге. Пострадавшему угрожали топором и ножом.

Вам будет интересно Троица угнала Mercedes из Нового Девяткино и доехала до Мурино По информации ivbg.ru, 3 января с неохраняемой парковки от дома № 15 по улице Капральская в Новом Девяткино во Всеволожском районе... 04.01.2021 73

Одного из подозреваемых задержали у дома № 2 по Сестрорецкой улице. У него изъяли похищенное. Предполагаемым преступником оказался неработающий 28-летний гражданин. Правоохранители разыскивают соучастника.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Задержанный уже был судим ранее.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Кингисеппа зарезал товарища, а потом сообщил об этом в экстренные службы.