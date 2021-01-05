Положительная динамика наметилась в состоянии актрисы Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19

Небольшая положительная динамика наметилась в состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, госпитализированной с коронавирусом, она начала выполнять простые дыхательные упражнения, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА.

Как заявили ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В последние дни ее состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное.

«Сейчас все-таки отмечается лёгкая положительная динамика. (Фрейндлих) начала выполнять несложные дыхательные упражнения», — сказала собеседница агентства.

Ранее она отмечала, что одновременно с актрисой с коронавирусом была госпитализирована ее дочь, а через несколько дней – внучка. Сейчас они пошли на поправку.

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Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Сталкер», «Жестокий романс».