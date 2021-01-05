Замыкание силового кабеля в центре Санкт-Петербурга не нарушило электроснабжения потребителей

Замыкание силового кабеля на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга, которое сопровождалось выбросом пламени из-под тротуара, не привело к перебоям с электричеством, сообщила представитель ПАО «Россети Ленэнерго».

Как сообщало городское управление МЧС России, представители этого ведомства, которые прибыли после сообщения о взрыве на Садовой улице, 17, обнаружили, что произошло короткое замыкание силового кабеля. Из-за этого из-под тротуара вырывалось пламя, а само дорожное покрытие оказалось повреждено на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет, утечки газа не зафиксировано, информировало ГУ МЧС.

«В результате технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ произошло поднятие участка асфальта. К отключению потребителей это не привело», — сказала представитель «Ленэнерго».

Вам будет интересно В 2021 году Ленобласть начнет строить новое жилье взамен аварийного В этом году началось строительство шести новых жилых домов в разных населенных пунктах области. В 2021 году часть из них... 28.12.2020 188

По ее словам, открытого горения не произошло. Сейчас повреждённый участок огорожен и не представляет опасности для пешеходов.