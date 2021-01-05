Ученые назвали продукт, который нужно исключить из рациона ради долголетия

Исследователи изучили рацион более 40 тысяч мужчин и отметили, что любители красного мяса имеют выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские учёные на протяжении долгого времени отслеживали пищевые привычки 43 272 мужчин, средний возраст которых 53 года, и выяснили, исключение какого продукта помогает избежать сердечно-сосудистых болезней и жить дольше.

Участники эксперимента в 1986 по 2016 год каждые четыре года заполняли анкеты, где подробно описывали, что они едят, чем болеют и какой образ жизни ведут.

У любителей красного мяса, как приготовленного, так и необработанного, был выше риск развития проблем с сердцем и сосудами. Заменить красное мясо можно на цельнозерновые или молочные продукты, передаёт издание Express. Еще вариант – есть вместо мяса бобы, орехи и сою.

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Красное мясо богато белком, витаминами и минералами, но есть его в больших количествах вредно. Это также может привести к раку кишечника, указано в данных национальной службы здравоохранения Великобритании. В готовом виде его можно употреблять до 70 граммов в день.