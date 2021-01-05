В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали лихача после погони — видео

Свидетели сообщают, что машина ДПС из-за погони пострадала.

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По информации очевидцев в социальных сетях, патруль ДПС решил остановить на Дальневосточном проспекте водителя автомобиля, который попытался скрыться. После непродолжительной погони лихача удалось задержать.

Отмечается, что автомобиль ДПС пострадал во время погони.

По факту произошедшего будет проведена проверка. Нарушитель был доставлен в отдел полиции.