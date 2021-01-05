Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4842

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4842, Санкт-Петербурге — 3649, Подмосковье — 1131, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: 1. Москва — 4842, 2. Санкт-Петербург — 3649, 3. Московская область – 1131», — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Туве — 20, Еврейской автономной области — 17, Чукотском автономном округе — 7.
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