Световое шоу по случаю Рождества пройдет в Выборге

Представление состоится 7 января.
Жители и гости города смогут наблюдать «восхождение Рождественской звезды» с любой высокой точки Выборга.
Отмечается, что мощные прожекторы осветят городское небо с 18:00 до 00:00. Освещаться Выборг будет с прожекторов, которые расположены на Часовой и башне Святого Олафа.
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05.01.2021 42
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