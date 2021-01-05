Световое шоу по случаю Рождества пройдет в Выборге

Представление состоится 7 января.

Жители и гости города смогут наблюдать «восхождение Рождественской звезды» с любой высокой точки Выборга.

Отмечается, что мощные прожекторы осветят городское небо с 18:00 до 00:00. Освещаться Выборг будет с прожекторов, которые расположены на Часовой и башне Святого Олафа.

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Лучи скрестятся над площадями Старого Выборга, а сами башни будут озарены разноцветными огнями.