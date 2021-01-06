В Ленобласти погиб ребенок из-за телевизора

В Сланцевском районе Ленобласти маленькая девочка стала жертвой несчастного случая. Дома на нее упал телевизор.

Информация появилась у портала 47.news.

Девочка в возрасте двух лет попала в реанимацию Сланцевской межрайонной больницы 5 января днем. У ребенка были зафиксирована тяжелейшая травма — перелом основания черепа.

Всему виной стал телевизор, упавший на ребенка дома. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным издания, родители девочки примерные люди и не состоят на учете ни в одной из инстанций.