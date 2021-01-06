Крупный пожар лишил жилья двух заслуженных педагогов Выборга

Автор: Анастасия Щербакова
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В результате ЧП полностью выгорела двухкомнатная квартира, в которой проживали пожилые учителя.

Во вторник, 5 января, в городе Выборг в Ленинградской области произошел крупный пожар. ЧП оставило без жилья двух заслуженных педагогов — Карпову Людмилу Семеновну и Лейтмана Тувия Израилевича. О случившемся рассказала директор детского приюта «Дикони Благотворительный Фонд» Виктория Шутова в своем Instagram.

Людмила Семеновна — учитель с 50-летним стажем, Тувий Израилевич — скульптор и педагог, им обоим больше 80 лет. В огне полностью выгорела их двухкомнатная квартира в Выборге. Сейчас они находятся в безопасности, однако проблема с жильем все еще не решена — ни у них самих, ни у родных нет денег на то, чтобы оперативно провести ремонт в пострадавшей квартире.

Крупный пожар лишил жилья двух заслуженных педагогов Выборга
Крупный пожар лишил жилья двух заслуженных педагогов Выборга
Крупный пожар лишил жилья двух заслуженных педагогов Выборга
Крупный пожар лишил жилья двух заслуженных педагогов Выборга
Крупный пожар лишил жилья двух заслуженных педагогов Выборга

В связи с этим директор фонда открыла сбор средств на ремонт: все желающие могут прислать деньги ей на карту и сделать педагогам настоящий подарок к Рождеству.

«Почему мне на карту: у них сгорели все карты и на восстановление требуется время. Я пригласила администрацию города вместе со мной контролировать эти деньги, что бы все было очень честно. И я готова дать отчёт за каждый потраченный рубль», — написала Виктория.

Перевести средства можно по номеру телефона 8-904-554-45-93 или по номеру карты 5484 5500 1073 8258 Виктория Андреевна Ш.

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