В результате ЧП полностью выгорела двухкомнатная квартира, в которой проживали пожилые учителя.

Во вторник, 5 января, в городе Выборг в Ленинградской области произошел крупный пожар. ЧП оставило без жилья двух заслуженных педагогов — Карпову Людмилу Семеновну и Лейтмана Тувия Израилевича. О случившемся рассказала директор детского приюта «Дикони Благотворительный Фонд» Виктория Шутова в своем Instagram.

Людмила Семеновна — учитель с 50-летним стажем, Тувий Израилевич — скульптор и педагог, им обоим больше 80 лет. В огне полностью выгорела их двухкомнатная квартира в Выборге. Сейчас они находятся в безопасности, однако проблема с жильем все еще не решена — ни у них самих, ни у родных нет денег на то, чтобы оперативно провести ремонт в пострадавшей квартире.

В связи с этим директор фонда открыла сбор средств на ремонт: все желающие могут прислать деньги ей на карту и сделать педагогам настоящий подарок к Рождеству.

«Почему мне на карту: у них сгорели все карты и на восстановление требуется время. Я пригласила администрацию города вместе со мной контролировать эти деньги, что бы все было очень честно. И я готова дать отчёт за каждый потраченный рубль», — написала Виктория.

Перевести средства можно по номеру телефона 8-904-554-45-93 или по номеру карты 5484 5500 1073 8258 Виктория Андреевна Ш.