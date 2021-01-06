За новогодние каникулы у регоператора возникли проблемы с вывозом мусора в четырех СНТ.

Региональный оператор попросил садоводства Ленобласти внимательнее отнестись к заявкам на вывоз отходов и отправлять их в положенные сроки. Соответствующее обращение появилось в его группе «ВКонтакте».

Так, за время новогодних праздников заявки не поступили от СНТ «Медное Озеро-3» и СНТ «Озерное» во Всеволожском районе, СНТ «Колос-1» в Ломоносовском районе, СНТ «Восход-3» в Кировском районе. Впоследствии такая халатность может обернуться перенакоплением мусора на контейнерных площадках — что, в свою очередь, спровоцирует недовольство местных жителей.