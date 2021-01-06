Почти 40 лебедей заметили горожане в проливе в Выборгском районе Ленобласти.

В среду, 6 января, местные жители заметили стаю из 38 лебедей под Приморском. По словам очевидцев, пернатые обосновались в проливе Бьёркезунд в районе посёлка Вязы, пишет «47news».

За ночь на воде образовалась ледовая корка, и некоторые лебеди вмерзли в лед. Теперь горожане всерьез опасаются за их безопасность.

«У нас такое большое скопление впервые. Обычно случается, что птицы из-за неокрепшего потомства не улетают, а гнездятся в местах, которые не замерзают. Но в наших краях лёд точно встанет. Синоптики обещают похолодание до минус 13 – минус 15», — поделился собеседник издания Александр.

Он добавил, что уже уведомил о ситуации сотрудников комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.