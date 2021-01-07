Пожарные боролись с пламенем на протяжении полутора часов.

В ночь на четверг, 7 января, в Гатчинском районе Ленинградской области загорелся одноэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Вызов о пожаре поступил в 00:27. Пламя охватило одноэтажный частный дом в деревне Большое Верево. К прибытию спасателей полыхало уже 80 квадратных метров помещения. Примерно полтора часа пожарные боролись с пламенем — было задействовано восемь человек личного состава и две единицы техники.

В 01:47 пожар удалось потушить. Сведений о пострадавших не поступало, причины возгорания неизвестны.