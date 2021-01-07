Они призвали в первую очередь вставать в одно и то же время.
Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, как вернуться к привычному рабочему режиму после затяжных каникул. Для этого, по ее словам, необходимо установить фиксированное время подъема, пишут «Известия».
В то же время кардиолог-сомнолог Руслан Питаев подметил, что нарушение обычного ритма сна на небольшой период времени едва ли скажется на самочувствии человека.
«Для того, чтобы облегчить возвращение к привычному ритму, необходимо заблаговременно, до начала рабочего периода, как минимум за два–три дня, начать восстанавливать свой суточный ритм, чтобы время отхода ко сну и пробуждение соответствовали рабочему периоду», — рассказал он.