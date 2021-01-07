Они призвали в первую очередь вставать в одно и то же время.

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, как вернуться к привычному рабочему режиму после затяжных каникул. Для этого, по ее словам, необходимо установить фиксированное время подъема, пишут «Известия».

В то же время кардиолог-сомнолог Руслан Питаев подметил, что нарушение обычного ритма сна на небольшой период времени едва ли скажется на самочувствии человека.