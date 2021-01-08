Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 217 новых зараженных 8 января

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 января.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+10), Верховье (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Курковицы (+1), Беседа (+1), Ущевицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+5), Старая (+1), Бугры (+1), Гарболово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+18), Победа (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+1), Светогорск (+2), Приморск (+1), Семиозерье (+1), Каменка (+2), Верховский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+22), Сокколово (+1), Войсковицы (+1), Коммунар (+1), Жабино (+2), Новый Свет (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Котельский (+1), Кошкино (+1), Пахомовка (+1), Новопятницкое (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+16), Будогощь (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Приладожский (+4), Синявино (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1), Тервеничи (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Лебяжье (+1), Кипень (+2), Черная Лахта (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Толмачево (+6), Жельцы (+2), Дзержинского (+3), Серебрянский (+1), Торошковичи (+1), Приозерный (+1), Почап (+2), Естомичи (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+6).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Мельниково (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+2), Кривко (+1), Суходолье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+14).
- Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+2), Любань (+2).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.