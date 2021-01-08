Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 217 новых зараженных 8 января

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 января.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+10), Верховье (+1).

Бокситогорск (+10), Верховье (+1). Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Курковицы (+1), Беседа (+1), Ущевицы (+1).

Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Курковицы (+1), Беседа (+1), Ущевицы (+1). Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+3).

Волхов (+5), Сясьстрой (+3). Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+5), Старая (+1), Бугры (+1), Гарболово (+2).

Мурино (+2), Всеволожск (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+5), Старая (+1), Бугры (+1), Гарболово (+2). Выборгский район: Выборг (+18), Победа (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+1), Светогорск (+2), Приморск (+1), Семиозерье (+1), Каменка (+2), Верховский (+1).

Выборг (+18), Победа (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+1), Светогорск (+2), Приморск (+1), Семиозерье (+1), Каменка (+2), Верховский (+1). Гатчинский район: Гатчина (+22), Сокколово (+1), Войсковицы (+1), Коммунар (+1), Жабино (+2), Новый Свет (+1).

Гатчина (+22), Сокколово (+1), Войсковицы (+1), Коммунар (+1), Жабино (+2), Новый Свет (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Котельский (+1), Кошкино (+1), Пахомовка (+1), Новопятницкое (+1), Ивангород (+1).

Кингисепп (+3), Котельский (+1), Кошкино (+1), Пахомовка (+1), Новопятницкое (+1), Ивангород (+1). Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+16), Будогощь (+1), Пчева (+1).

Глажево (+2), Кириши (+16), Будогощь (+1), Пчева (+1). Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Приладожский (+4), Синявино (+1), Мга (+3).

Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Приладожский (+4), Синявино (+1), Мга (+3). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1), Тервеничи (+1).

Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1), Тервеничи (+1). Ломоносовский район: Низино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Лебяжье (+1), Кипень (+2), Черная Лахта (+1).

Низино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Лебяжье (+1), Кипень (+2), Черная Лахта (+1). Лужский район: Луга (+1), Толмачево (+6), Жельцы (+2), Дзержинского (+3), Серебрянский (+1), Торошковичи (+1), Приозерный (+1), Почап (+2), Естомичи (+1).

Луга (+1), Толмачево (+6), Жельцы (+2), Дзержинского (+3), Серебрянский (+1), Торошковичи (+1), Приозерный (+1), Почап (+2), Естомичи (+1). Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+6).

Никольский (+1), Подпорожье (+6). Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Мельниково (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+2), Кривко (+1), Суходолье (+1).

Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Мельниково (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+2), Кривко (+1), Суходолье (+1). Сланцевский район: Сланцы (+5), Старополье (+1).

Сланцы (+5), Старополье (+1). Тихвинский район: Тихвин (+14).

Тихвин (+14). Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+2), Любань (+2).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: