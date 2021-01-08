В 2020 году 250 семей в Ленобласти улучшили жилищные условия

В рамках двух программ поддержки молодых граждан и молодых семей приобретено 12,6 тысяч квадратных метров жилья.

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Программы поддержки молодых семей подразумевают выдачу сертификатов на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. В 2020 году в общей сложности из бюджетов всех уровней на эти цели выделено около 373 млн рублей.

В 2021 году субсидии будут предоставлены 265 молодым семьям. Заявки на участие в программах на 2022 год будут приниматься в первый рабочий день после новогодних праздников.