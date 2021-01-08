Ленобласть предложит туристам уединенный отдых в фермерских хозяйствах

В новом туристическом сезоне Ленинградская область предложит гостям уединенный отдых на природе – в фермерских хозяйствах Тосненского района, а также в бассейне рек Свирь и Оять.

Вам будет интересно Таисия – первый ребенок, родившийся в Ленобласти в 2021 году Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, через три минуты после наступления Нового года в Гатчинском перинатальном центре родилась Таисия. Это первый... 04.01.2021 193

В региональном комитете по туризму создали «Дорожную карту», которая поможет инициативным жителям Ленинградской области в организации сельского туризма.

Сейчас наиболее популярными у туристов считаются маршруты «Тосненское раздолье и «Прекрасное Приоятье». Последний пролегает в бассейне рек Свирь и Оять через нетронутые уголки природы. На маршрутах местные жители встречают туристов и предлагают традиционные народные занятия.

Всего же на территории Ленинградской области действуют 40 агротуристских ферм, предлагающих сельский отдых. Туристы могут заняться охотой и рыбалкой, велосипедными и конными прогулками, сбором ягод и грибов, попробовать блюда из продуктов местного производства и посетить традиционную русскую баню.