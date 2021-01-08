В ЦБ разъяснили, в каких случаях банки будут блокировать счета клиентов

Центральный банк России рассказал о сомнительных операциях, из-за которых банк сможет заморозить проведение транзакции, отказать в ней или даже разорвать договор с клиентом, заблокировав его счет.
Согласно обновленному положению 375-П, в перечне содержится более 100 признаков сомнительных операций, включая оборот цифровой валюты. Документ вступит в силу в октябре 2021 года.
В перечне есть пункт о регулярном зачислении средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание, а также пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь регуляторы имеют право на отказ в транзакции, если она будет считаться сомнительной.
Исполнительные листы предъявляются клиентам по завершении судебных разбирательств. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.