Фото: самолет разбился у деревни Ильино. Предварительно: экипаж погиб, выжил ребенок

По информации ivbg.ru, 8 января около 14:30 возле деревни Ильино в Ломоносовском районе потерпел крушение четырехместный легкомоторный самолет Piper Cherokee.

Полет начался на аэродроме в Гостилицах. Самолет упал спустя несколько минут после взлета с высоты 200-300 метров. В салоне находились трое взрослых и ребенок. По предварительным данным, взрослые мертвы, ребенок госпитализирован.

Командиру воздушного судна было около 35 лет. На месте крушения работают сотрудники Следственного комитета и подразделения МЧС.