В Ленобласти считают женское предпринимательство драйвером для роста малого бизнеса

В Комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области рассказали директору центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Юлии Алферовой о развитии женского предпринимательства в регионе.

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В Ленинградской области поддержка женского предпринимательства производится в рамках подпрограммы «Развитие малого среднего предпринимательства и потребительского рынка» программы «Стимулирование экономической активности».

По программе «Приоритет» предпринимательницы могут получить финансовую поддержку по льготной ставке 3,6% годовых. Также регулярно проводятся обучающие программы и тренинги с привлечением экспертов.

По мнению представителей комитета, развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных мировых трендов и драйвером для роста доли малого бизнеса в ВВП.